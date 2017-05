Den senaste tiden har det spekulerats friskt kring huruvida USA:s förbud mot teknik, större än en smart telefon, i flygplanskabinen under resor till landet även skulle inbegripa resor från Europa. Nu meddelar The Register att Europa klarar sig undan förbudet tills vidare.



Under onsdagen ska Homeland security-chefen Elaine Duke haft ett möte med EU-kommissionärerna Dimitris Avramopolus och Violetta Bulc, där de kom fram till att EU ännu inte kommer att inkluderas i förbudet. Men ämnet kommer att diskuteras vidare under ett möte nästa vecka i Washington.



Läs också: USA håller EU på halster om hotet från laptops i flygplanskabiner



Det var i mars som USA införde ett förbud mot tekniska maskiner i kabinen under flygningar till landet från 10 utvalda flygplatser i mellanöstern och Afrika, detta då underrättelsetjänsten ska ha blivit informerade om att islamistiska terrorister planerade ett attentat med gömda bomber i laptops.



Uppgifter som fram till veckans möte varit okända för alla europeiska säkerhetsmyndigheter utom Rysslands, då Donald Trump berättade det under sitt senaste möte med landets utrikesminister.

As President I wanted to share with Russia (at an openly scheduled W.H. meeting) which I have the absolute right to do, facts pertaining.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 16, 2017