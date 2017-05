Det blev trångt om saligheten häromveckan när ett stort antal AI-experter skulle bli klara med sina rapporter inför deadline till NIPS, världens största akademiska AI-konferens. Stora molnleverantörer fick leveransproblem och fick mer eller mindre slut på GPU-kapacitet.

Det säger flera av de drabbade forskarna till nyhetssajten The Register. NIPS-konferensen, som samlar närmare femtusen besökare, fokuserar på maskininlärning, neurala nätverk och artificiell intelligens. Inte konstigt då att det i akademiska kretsar är viktigt att ha resultat att presentera baserat på just sådan teknik. Men när grupper världen över försökte hyra utrymme via molnbaserade tjänster för att köra tester tog det stopp.

GPU, grafikprocessorer, spelar en central roll i maskininlärning, och behövs för att köra vissa typer av beräkningar väldigt fort. De ger kortare träningstid och snabbare resultat. Något som gissningsvis stod högt upp på prioriteringslistan dagarna före deadline.

Forskare har sagt till nyhetssajten att liknande situationer uppstår då och då, särskilt inför någon större konferens. Förra veckans rusning och torka ska dock varit värre än vanligt. När maskininlärning går framåt och intresset växer ökar också kraven på leverantörerna.