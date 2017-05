Det blev en jämn kamp när Googles AI AlphaGo under måndagen mötte den kinesiska världsettan i det notoriskt komplicerade strategispelet Go, men till slut var det datorn som gick vinnande ur striden. Det skriver The Verge.

På pappret var det dock inte den mest övertygande av segrar då AlphaGo enbart vann med ett halvt poäng, men små marginaler ska inte vara ovanligt när det kommer till datorns vinster då maskinen jagar vinst framför poäng.