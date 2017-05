Än så länge är affärsområdet som kallas uppkopplade tjänster och lösningar en lilleputt bredvid affärsområden som lastbilar eller motorer – kärnan i Scanias verksamhet. Men det växer på bra, konstaterar chefen Mattias Lundholm. När det drog igång 2013 var det med ett 15-tal personer – idag arbetar runt 180 på hans avdelning, varav ett 40-tal konsulter.

– Så nu är vi nästan uppe i en femtedel av marknads- och säljavdelningen med 700 personer, och vårt mål är ju att över tiden bli det största affärsområdet, säger han.

Och som för att tona ner kaxigheten från ett nytt område i det traditionstyngda företaget lägger han till:

– För ännu är den traditionella affären intakt, men de teknikskiften som kommer nu ställer allt på ända.

Det handlar om tre saker: elektrifieringen av fordon, automatiseringen och uppkopplingen. Idag kopplas 90 procent av alla de nytillverkade lastfordon som lämnar Scanias fabriker upp.

– Vi har passerat 250 000 uppkopplade fordon – and counting, säger Mattias Lundholm. Det innebär att mängder av data strömmar in till Scania, data som kan bearbetas och analyseras på olika sätt.

Det som kommer in är ju kunddata – hur ser ni på gränssnitten där, vad ni kan göra och hur de ska hanteras?

– Jag tycker inte det där är ett problem egentligen. Den som köpt ett fordon äger informationen, det är solklart. Och vi ska se till att hantera integritetsskyddet, samtidigt som kunden skrivit under på att vi får använda deras data för produkt- och tjänsteutveckling, som exempelvis att monitorera fordonen för att kunna undvika oplanerade stopp. Eller för att förstå kunderna så vi kontinuerligt kan förbättra vårt erbjudande.

Nej, det är andra frågor som Mattias Lundholm funderar på.

– Där jag tycker skon klämmer är att vi inte har standardiserade gränssnitt och andra gemensamma normer kring tjänsterna. Där finns mycket att göra, säger han.

Redan idag erbjuder Scania tjänster kopplade till informationen de får in, bland annat via plattformen Scania One som de tagit fram tillsammans med Ericsson. Där går det bland annat att se hur varje enskild förare kör, och se vad som kan behöva justeras för att exempelvis hålla ner bränsleförbrukningen. Eller så går det att se när det är dags att serva bilen.

– Vi brukar ju utgå från att servicen ska göras efter ett visst antal körda kilometer. Men det kan se väldigt olika ut beroende på hur och var bilen körts. Den kan ha körts så jämnt och varsamt att det går bra att köra ett antal tusen kilometer till innan det är dags, säger Mattias Lundholm.