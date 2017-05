Det blev ett långt och intensivt möte i Bryssel. Allt och alla påverkade av attentatet i Manchester. Vi har sedan länge varit väl medvetna om att åsiktsskillnaderna om delar av AV-direktivet är stora, och att kompromisser skulle bli nödvändiga. Men trots vetskapen om att Sverige tillhör en tydlig minoritet av länder som bland annat i n t e vill att direktivet ska omfatta videodelningsplattformar och i n t e vill sätta upp kvoter för inhemsk produktion, så var den förankrade strategin med riksdagen att inte ge upp i förväg, utan istället försöka påverka resultatet in i det sista. Vilket vi gjorde. Ännu är frågan dock inte helt och hållet avgjord, den ska förhandlas vidare med Europaparlamentet och förhoppningvis blir resultatet till det bättre. #svpol #avdirektivet #eu Syntolkning: en kort promenad under några minuters paus i en av alla korridorer.

