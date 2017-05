Lagstiftarna i EU måste tänka om. Den uppmaningen kommer från några av Europas största nyhetstidningar. Och frågan de måste se över är de nya förslaget som ändringar i unionens integritetsregler på nätet. Om så inte sker riskerar allt för mycket kontroll av annonsmarknaden och persondata att landa i händerna på den nya tidens mediejättar Google, Apple och Facebook. Och tidningarnas egna affärer gå på pumpen.

Två dussin tidningar, däribland Financial Times, Le Monde och Spiegel har skrivit under det brev som skickats till EU-parlamentet. Frågan ligger just nu på deras bord, skriver The Guardian, vars ägare också skrivit under brevet. I centrum står ett förslag som å ena sidan skärper och styr upp regelverken på intergrietsområdet, men å andra sidan kritiseras för att skapa ett mindre öppet internet.

Vad det hela handlar om är hur data om användare samlas in och används av de stora it-företagen. Förslaget tar bland annat upp reglerna kring kakor, cookies. Alltså de filer som gör att användarens internetvanor sparas och på så sätt gör det möjligt att rikta relevanta annonser till dem. Något som tidningarna menar påverkar deras möjligheter att skapa omsättning och vinst på en digital annonsmarknad.

Varje gång en person besöker en sajt blir hen ombedd att godkänna om det är okej att dela med sig av sin information. Det godkännandet måste göras för varje sajt och varje app, var och en för sig. Med det nya förslaget kan det istället bli aktuellt med ett slags generellt godkännande, acceptera kakor eller inte.

Nyhetstidningarna menar att det skulle leda till att de flesta människor skulle välja bort kakor. Kvar står tidningarnas annonsavdelningar med mycket begränsad information om de som besöker deras sajt och läser deras artiklar. Det vill säga mycket begränsade möjligheter att använda sig av riktade annonser.