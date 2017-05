Förra veckans prestigemöte i taktikspelet Go mellan världsettan Ke Ji och Deepminds AI AlphaGo slutade ensidigt, då datorn lyckades plocka hem alla tre matcherna. Nu meddelar Deepmind att de pensionerar AlphaGo efter att maskinen tagit hem i stort sett allt som går att vinna i Go. Det skriver Techcrunch.

”Den här veckans serie av spännande matcher med världens bästa spelare, i landet där Go kommer ifrån, har varit den största höjdpunkten för AlphaGo som ett tävlingsprogram. På grund av det är The Future of Go Summit vår sista match med AlphaGo”, skriver Demis Hassabis, vd för Deepmind, i ett uttalande.

Läs också: AI händer på riktigt – men vem vinner kampen?

Sedan Deepmind köptes upp av Google 2014 har företagets AI AlphaGo tagit hem flera tunga vinster i Go, bland annat mot världsmästaren Lee Sedol.