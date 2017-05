I vanliga fall signalerar webbläsaren Chrome när en sajt spelar in video eller ljud genom att pryda fliken i huvudfältet med en röd liten prick. Men nu har en bugg hittats som gör det möjligt för en sajt att spela in helt utan att visuellt signalera om att det sker. Det skriver sajten Bleeping Computer.

Det var utvecklaren Ran Bar-Zik, till vardags på AOL, som upptäckte buggen när han arbetade med protokollet WebRTC, som hanterar video- och ljud-strömmar.

Via WebRTC upptäckte Ran Bar-Zik att ifall datoranvändaren ger sitt godkännande för att spela in ljud eller video från en sajt som använder sig av WebRTC gäller det hela domänen inte bara fliken. Det betyder att någon skulle kunna koda fram en pop-up-ruta, förklädd till reklam, som spelade in innehållet och det utan den röda pricken som indikator.

Foto: Bleeping Computer

Efter att ha utforskat buggen närmare kontaktade Bar-Zik Google om sin upptäckt, rapporten finns att läsa här, men Google verkade inte speciellt bekymrade över hans upptäckt.