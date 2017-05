Shaileshkumar P Jain Denne man ska vara medbrottsling till Björn Daniel Sundin. Han är således misstänkt för samma typ av brott. Båda två har pekats ut av en domstol i Chicago och misstänkts för försök till databedrägeri och databedrägeri. Pengarna de tjänat på den falska mjukvaran ska de ha satt in på olika konton runt om i världen, för att de till sist hamnat hos en bank i Europa. Även här har FBI utlyst en belöning på 20 000 dollar.

Björn Daniel Sundin Genom att kapa webbläsare, förfalska skanningar och felmeddelanden ska Björn Daniel Sundin och hans kumpaner ha lyckats få intet ont anande internetanvändare att köpa falsk mjukvara. En miljon kopior av denna oäkta produkt ska de ha sålt och dragit in över 100 miljoner dollar på kuppen.

På senare tid ska ha dock ha varit inblandad i en betydligt med uppmärksammad händelse, det omfattande Yahoo-hacket. Ett av de största säkerhetsintrången i amerikansk historia där 500 miljoner konton låg i riskzonen.

Var han befinner sig är en gåta, det kan vara i Ryssland, Grekland eller Lettland. Men lika gärna Maldiverna eller i Thailand. Världen är en stor plats för den som vill gömma sig undan rättvisan. 100 000 dollar är utlyst för den som förser FBI med rätt information.

Nicolae Popescu

En del dataintrång kan vara oerhört simpla. Men det som Nicolae Popescu sägs vara inblandad i beskrivs tvärt om som ett fall av mycket sofistikerat databedrägeri. Han ska annonserat ut varor på auktionssajter, varor som inte existerade. Vilket i sig inte är så avancerat, men Popescu ska dessutom ha använt sig av till synes legitima betalningstjänster.

Hans kumpaner i USA ska under falska namn ha öppnat bankkontot där offren satte in pengarna för köpet. Pengar som så fort de landat där togs ut och skickades till andra medbrottslingar med instruktioner via epost. Brotten det handlar om här är bedrägeri, pengatvätt och passbedrägeri. Han kan befinna sig någonstans i Europa. En miljon dollar är utlyst som belöning för information som leder till hans gripande.

Farhan Ul Arshad

Farhan Ul Arshad är efterlyst av FBI misstänkt för delaktighet i en internationell telekom-kupp. Måltavlorna var vanliga människor, företag och myndigheter. Brotten ska ha pågått mellan november 2008 och april 2012 och ska ha kostat de drabbade totalt 50 miljoner dollar.

I det kriminella nätverket ingick personer från Pakistan, Filipinerna, Saudi Arabien, Schweiz, Spanien, Italien och Malaysia. Den listan kan vara längre enligt uppgifter från FBI. Farhan Ul Arshad sågs senast i Malaysia, men ska ha rest runt i världen och har setts i Kanada, Tyskland och Storbritannien.

Noor Aziz Uddin

En kumpan till mannen ovan och misstänkt för samma brott. Det vill säga internetbedrägeri, dataintrång och identitetsstöld. Även han tros resa runt en del, men sågs senast i Saudi Arabien.

Sun Kailiang, Huang Zhenyu och Wen Xinyu

Kina pekas ofta ut som ett land där många mer eller mindre anonyma hackargrupper. Listan över brott de tre är är misstänkt för sträcker sig över 31 punkter. Det handlar om databedrägeri, dataintrång med ekonomiska motiv, identitetsstöld, ekonomisk brottslighet med mera, med mera. De ska dessutom vara med i Folket befrielsearmé, Kinas militära styrkor.

Tillsammans med andra officerare ska de ha förmedlat information om olika amerikanska företag och hjälpt andra att få tillgång till deras nätver. De ska också ha stulit sekretessbelagd information som rör kärnkraftverk och skickat mejl med skadlig kod. Allt enligt uppgifter från den federala polisen i USA.