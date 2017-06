Nyligen landade det amerikanska flygvapnets topphemliga rymdfarkost X-37B återigen på jorden efter att ha legat i omloppsbana i två år. Men det blir ingen lång vila för farkosten som är inplanerad för ytterligare en flygning i augusti, och nu står det klart att det blir Elon Musks privata rymdorganisation Spacex som ska sköta uppskjutningen. Det skriver Ars Technica.

Läs också: Topphemlig rymdfarkost åter på jorden efter nästan två år i omloppsbana

Enligt flygvapnets sekreterare Heather Wilson har de privata aktörernas intåg inom rymdindustrin fört med sig många fördelar för myndigheterna då det finns mycket pengar att spara.

”En av fördelarna som vi ser just nu är konkurrensen. Det händer en hel del spännande saker inom den kommersiella rymdindustrin som för med sig tillträde till rymden till ett väldigt konkurrenskraftigt pris”, sa Heather Wilson under ett möte i den amerikanska senaten under tisdagen.