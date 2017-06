Om allt går enligt plan kommer Facebook att erbjuda en funktion där användarna kan penumerera på nyheter direkt från olika nyhetstjänster direkt i Facebook i slutet av 2017, uppger Wall Street Journal.

Ännu är detaljerna oklara men diskussionerna ska just nu handla om att funktionen ska finnas tillgänglig bara tillsammans med de artiklar som läggs upp på Facebook av nyhetstjänsterna via Instant Articles, det format som nu används för att lägga in artikeln i sin helhet på Facebook.

