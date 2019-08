Det viktigaste att komma ihåg när du gör en podcast är att även om vi numera kan göra fantastiska saker för att fixa dåliga bilder till och med i gratisprogram så är ljud mycket svårare att rädda, särskilt för lekmän.

Du kan trycka på någon knapp för att fixa brus, men då betalar du ofta med burkigt ljud i stället, och så vidare. När många lyssnar i hörlurar blir dåligt ljud lätt väldigt störande. Så gör så rätt som möjligt från början och ge dig själv de bästa förutsättningarna, oavsett vad du har för budget. Det finns faktiskt genvägar till det (nästan) perfekta ljudet.

Läs också: "Poddar är fortfarande på stenåldern när det gäller mätverktyg"

Till en början kan du till exempel se till att rummet ni sitter i har gardiner, mattor eller draperier som dämpar ljudet en aning. Testa att spela in med lite olika inställningar och förutsättningar och lyssna, och gör ett snabbt ljudprov varje gång du spelar in så det inte kommer någon jobbig överraskning sen.

Andra, enkla åtgärder du kan prova är att ställa mikrofonstativet på ett mjukt underlag, eller helt enkelt be dem som medverkar i din podcast att inte bära smycken som kan rassla och orsaka andra oönskade missljud.

Så väljer du rätt mikrofon

Om det är något du ska investera en del pengar i så är det mikrofonen, det första steget i inspelningskedjan när du gör din egen podcast. En vanlig bärbar dator eller mobil har förstås en inbyggd mikrofon, men den kommer att få med en massa annat ljud som du helst vill slippa. Det är dock fullt möjligt att spela in en podcast på detta sätt om du verkligen kör på nollbudget.

En billig lösning är ett headset med mikrofon, vilket många kanske redan har, och som annars går att köpa för någon hundring. Då behöver du dock ett headset per person om ni är flera och ett tillbehör, förslagsvis en mixer, för att kunna ansluta alla mickarna till datorn.

Läs också: Så kommer du igång med din egen podcast

Om du ändå kan få loss några kronor finns mikrofoner som till exempel Blue Microphones Yeti USB för strax över tusenlappen. Den kan ta upp ljud både från fram- och baksidan vilket innebär att två personer kan sitta och prata mitt emot varandra, eller flera personer om man sitter rimligt nära varandra. Ett annat alternativ är något i stil med Zoom H2n, som har usb-anslutning men också kan spela in på ett SD-kort, vilket innebär att du kan göra poddcasten nästan varsomhelst utan att bära med dig dator.

Om du har tillgång till flera olika mikrofoner och har möjlighet att välja bör du sikta in dig på en kondensatormikrofon med stort membran. Den har rätt känslighet och karaktäristik för att ge den mänskliga rösten rättvisa, under förutsättning att ni spelar in podden i en akustiskt lämplig miljö.

I nästa led kan ett puffskydd vara en mer eller mindre billig investering som gör en hel del för bättre ljud, men det är inte absolut akut nödvändigt. Budgetvarianten är att till exempel trä över en raggsocka – men se då till att den är ren.

Redigering av ditt inspelade material

Tänk på att dåligt redigerat ljud lätt blir distraherande – lämna hellre kvar till exempel små upprepningar eller extraljud om du inte känner dig väldigt säker på klippning. Det kan du förstås bli med lite övning och de gratis tutorials som finns på nätet, men kör i början på att hellre fria än fälla när någon harklar sig.

Audacity är ett gratis ljudredigeringsprogram som fungerar till i princip alla operativsystem, som enkelt låter dig både spela in och redigera ljudfiler.

Mac-datorer kommer nästan alltid med Garageband, om du föredrar det. Där har du även fördelen att du lätt kan skapa en liten introtrudelutt som kan ge poddcasten en extra liten proffsig finish.

Om du inte vill eller kan skapa en egen introlåt finns det många ställen där du kan hitta gratis musik att använda – men var noga med att den ska vara just gratis och fri för användning. Några förslag är Partnersinrhyme, Incompetech eller Jamendo.

Spela in med hjälp av Skype

Du kanske vill ha med någon i poddcasten som inte finns på plats? Du kan spela in ett Skype-samtal med program som till exempel Skype Auto Recorder för Windows, och Piezo för Mac. Det förra har obegränsad inspelningslängd; det senare spelar in tio minuter i gratisversionen och sedan lägger den på lite störande ljud, men det går att komma runt genom att göra flera inspelningar efter varandra.

Läs också: Tips – 10 podcasts du behöver ha koll på

Det går att spela in direkt i Audacity eller Garageband, men det kräver lite meckande med utrustning och inställningar, eller ytterligare program. Då kan det vara enklare att använda ett separat program och hälla in en färdig fil i redigeringsprogrammet.

Det finns liknande lösningar för till exempel Google Hangouts, och beroende på din telefon kan du även ringa ett vanligt samtal och koppla in den i datorn under samtalet.

Publicera och distribuera din podcast

Det kan vara bra att registrera och kanske även publicera sin podcast på flera ställen, eftersom lyssnare har olika vanor och olika preferenser.

Wordpress är ett enkelt och praktiskt gratis publiceringsverktyg, där du kan skapa en enkel blogg och ladda upp din färdiga ljudfil. Soundcloud är ett annat vanligt gratisalternativ där du lagrar dina ljudfiler i molnet. Både Wordpress och Soundcloud erbjuder också möjligheten att betala för fler funktioner.

Det ställe där kanske flest letar efter podcasts är i Itunes, och du bör definitivt finnas med där. Det är gratis och enkelt att lägga till sin podd, men det kan ta lite tid innan den godkänns och syns. Observera att Itunes bara registrerar din podcast och hämtar RSS-flödet, du kan inte ladda upp filen där.

Det finns även olika tjänster som kan pinga nya avsnitt mot många andra ställen samtidigt, som till exempel Feedshark, och specialiserade portaler som Podcast Alley. Du kan också hitta ämnesspecifika portaler eller register, beroende på vad just din podcast handlar om. Glöm inte bort gamla pålitliga verktyg som Facebook och Twitter!

En distributionstjänst som vi varmt kan rekommendera är Libsyn. Den erbjuder statistik, marknadsföringsverktyg och andra tjänster, allt till en rimlig månadskostnad. Det finns åtta olika betalmedlemskap: den stora skillnaden är hur mycket data man kan ladda upp varje månad, men man får även tillgång till mer avancerad statistik i de dyrare alternativen. För de flesta podcastproducenter räcker det med att betala 15 dollar per månad.