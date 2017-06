Min gamla trotjänare, en slutförstärkare av märket Quad 303 från den anrika engelska Acoustical Manufacturing Co. Ltd hade tappat sugen efter 40 år och det var dags för felsökning. Ena kanalen hade börjat låta svagare. Inte sämre, bara svagare. I princip kunde man kompensera för det genom att snedställa balanskontrollen på förförstärkaren ordentligt, men det är knappast rätt metod. Det var dags för elektroarkeologerna från The Safa Night Hacking Team att träda till och göra en utredning av en gammal drabant. Safa har varit med förr och undersökt antik elektronik och gjort några heroiska insatser, som till exempel på kompositören Ralph Lundstens antik-synt DIMI-S, där en åttabitars latchkrets strejkade, och när hans mixdator av typen ABC 806 hade tappat kontakten med de spänningsstyrda förstärkarna i mixern på grund av en trasig adresslatch på ABC-bussen.

Till sist fann vi delinkventen, kondensatorn C104, 12 μF 55 volt, som sitter i en länk i återkopplingen (röd i schemat ovan). Den hade spruckit och torkat och var inte längre en kondensator, utan ett avbrott. Det gjorde att återkopplingen blev hårdare, vilket sänkte utsignalens nivå. C104 är till för att dämpa förstärkningen vid låga frekvenser så att man inte får för mycket subsoniska frekvenser på utsignalen, men om kondenstorn istället är ett avbrott, dämpas alla frekvenser.

Varför hade det hänt? Allting flytande som är ingjutet i plastskal och utsatt för temperaturgradienter kommer till sist att spricka och rinna ut, så även elektrolyten i denna inte helt moderna kondensator. Det handlar säkerligen inte om överbelastning, utan om mekaniska spänningar i plasten.

Det är viktigt att använda fräscha utbyteskomponenter. Vid en grävning i författarens komponentsamling dök det upp en hel massa elektronytkondensatorer. Men var de något att ha? De ska inte bara hålla det värde som tryckts på kannan ±10% utan även den inre resistansens ska vara rimlig, omkring 1 Ω. Är den högre än så kan man utgå ifrån att elektrolyten har runnit ut. Här provas en 22 μF kondensator som visar sig hålla 22,3 μF. Den felaktiga 12 μF kondensatorn som satt i förstärkaren var bara 1 μF och hade 10 kΩ inre resistans. Även helt nytillverkade kondensatorer kan ha förhöjd inre resistans, beroende på hur de lagrats och behandlats. Vi fick en påse sådana från Elfa en gång, som såg ut att ha blivit överkörda med truck.

Resultat

Så här såg drivkortet ut före reparationen. Du ser den felande komponenten vid pilen.

Efter reparationen med två seriekopplade, uppmätta elektrolyter såg det ut så här. Funktionen var återställd. Anledningen till att det blev två seriekopplade kondensatorer var att vi inte besatt någon 12 μF kondensator, så två stycken 22 μF i serie fick duga. Det ger 11 μF, väl inom toleranserna.

De nya kondensatorerna har gummitätning och denna kommer naturligtvis också att torka så småningom. Ge dem 40 år till, så.

Nätaggregatets egenheter

Nätdelen var ingalunda trasig, men expertgruppen kunde inte hålla sig ifrån den. Den har vissa egenheter.

Se schemat. Utspänningen regleras med transistor Tr3 som ligger på minussidan. På brittiskt manér (tänk plusjordade bilar) reglerar kretsen alltså genom att lyfta förstärkarens jord upp och ned i spänning. Mäter man spänningen över silkondensatorerna C2-C3 hamnar den kring 70 volt, men regleras ned till 67 volt mätt mot plus.

Vi provade att påföra förstärkaren ett pulståg på 1 volt vid 1 kHz för att se hur matningsspänningen skulle reagera för ljudpulser upp emot full uteffekt. Mätt över C2-C3 blev det steg på omkring 5 volt i spänning, men efter Tr3, i punkt 13 återstod bara ett mindre pulståg på 500 mV. Se oscillogrammet nedan.

Expanderar man pulståget visar det sig att de stora svängarna är 100 hertz, alltså resultatet av helvågslikriktningen i nätdelen som reglerkretsen inte lyckats dämpa bort, medan de små skrynklorna är rester av 1 kHz-signalen. Se nedan.

Ett par hundra millivolt störningar slinker alltså igenom minusspänningen och över till det andra slutsteget och orsakar crosstalk. Eventuellt ser den hårda återkopplingen till att detta inte läcker ut i högtalaren, men säg mig ärligt, hör du en signal på –20 dB i den ena kanalen när den andra vrålar en kilohertz pulser (eller en galen trummis) på 20 watt i högtalaren intill? Sannolikt inte. Det är därför mp3-filer, vars komprimering är baserad på audiologisk maskning, trots allt inte låter så illa.

Kan man klaga?

Egentligen inte. Quad har följande, med dagens slit-och-släng-normer märkliga programförklaring: ”All Quad products are expected to last a lifetime – even longer. Many Quad customers still derive immense pleasure listening to products built over fifty years ago.”

Man kan säga att deras löfte uppfyllts. Fundera på det, om du byter telefon varje år.

Läs mer

Quad.

Alla tekniska data.

Hela schemat.

Det pågår massor av modifieringsprojekt av 303:or som man kan läsa om på internet, med uppgradering till glasfiberkort, byte av kondensatorer till japanska, eller till audio grade (vad nu det kan vara), byte av de vanliga platta trimpotentiometrarna mot tiovarviga, byte av kraftkondensatorerna mot nya och anslutning med kabelskor, nya sluttransistorer, byte av de ursprungliga banankontakterna mot biffigare och byte av insignalkontakten mot RCA-kontakter, ingångsledningar av silver etc, varför man nu ska göra det. Några är till och med så drastiska att de plockar bort ena kanalen och gör om förstärkaren till ett monoblock. När man är klar är det inte en Quad 303 längre och frågan är om man vunnit något.

Quad 303 som monoblock.

Quad 303 vilda modifikationer.

Ombyggnadssatser för Quad 303 (och här).

Och så byter de kondensatorer i nätdelen och vips har ljudet blivit renare och krispigare och mörkare och bredare och... Med skärmad elkabel för 2500 kronor metern blir det dessutom en helt ny stereoanläggning med mera dramatisk, fängslande och realistisk musikalisk återgivning... Äsch. Det där tror jag inte på.