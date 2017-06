Världsrekordet för hur mycket data man kan skicka över en vanlig standardfiber inom ett begränsat våglängdsfönster annonserades under september 2014 och vi tog en tripp till British Telecoms (BT) utvecklingscentrum Adastral Park i Suffolk (ad astra – mot stjärnorna) för att titta närmare på deras försök med att pressa in 3 terabit per sekund i en optisk fiber.

Lite om British Telecom

BT är lite grann som en kombination av Telia och LM Ericsson, som en operatör med stor egen utvecklingsverksamhet och har en ärofull historia att se tillbaka på. 1846 grundades urfadern till BT, The Electric Telegraph Company vilket är världens äldsta telekomföretag, och började bygga upp ett nationellt telegrafnät. 1912 begåvades britterna med ett telekommonopol under The General Post Office, men monopolet upphörde 1981 och BT kunde börja arbeta som ett privatföretag.

Detta ska sättas i historiskt perspektiv. Alexander Graham Bell visade sin nya uppfinning telefonen 1878 och redan 1879 kom de första telefonväxlarna i Storbritannien. Som jämförelse kan nämnas att Telefonaktiebolaget LM Ericsson startades 1876, då som reparationsverkstad för telefoner tillverklade i utlandet. 1878 började LM Ericsson tillverka och sälja egenproducerade telefonapparater. Det var inte direkt några nyuppfinningar, men 1879 började Ericsson ändå sälja både telefoner och växlar till den allra första svenska operatören Stockholms Allmänna Telefonaktiebolag.

Under åren som gått har BT etablerat sig i hela världen och äger ett helt fisknät av optiska förbindelser under alla världens hav. Dessutom äger man datorhallar och forskningscentra i alla världsdelar. Hittills har man mest rört sig i Europa (blått på kartan) men har på senare tid börjar sprida sig till Mellanamerika och Sydostasien (grönt på kartan).

Vad man åstadkommit

Vad BT har gjort är att försöka knuffa in ytterligare data inom ett smalt våglängdsfönster i den vanliga single-mode stamnätsfiber man har lagt över hela England. Försöket ska vara det mest effektiva bandbreddsutnyttjandet till dags dato, strax under 6 bitar per sekund per hertz, och har åstadkommits genom att strunta i Internationella Teleunionens standarddelning mellan våglängderna i optisk fiberöverföring och övergå till Flexgrid.

ITU specificerar en standarddelning på 50 eller 100 gigahertz för att olika tillverkares utrustning ska kunna samverka, men BT har stämt om lasrarna och hamnat på en delning av 33,5 GHz och gjort en platsbesparing på cirka 50 procent. Det betyder inte att man skaffat science fiction-utrustning utan det rör sig fortfarande om apparatur som mycket snart kan hamna i produktion hos Huawei. Eftersom rekordförbindelsen hela tiden kunde övervakas av BTs vanliga driftcentral i Cambridge talar det för att det är en praktiskt framkomlig väg.

För att få perspektiv på 3 Tbps kan man säga att det är detsamma som att överföra 100 okomprimerade HD-filmer per sekund.

Rekordet sattes på en av BTs vanliga stamnätsfibrer mellan Adastral park alldeles utanför Ipswich och det stora distributionstornet BT Tower mitt i London. Man har inte valt ut någon särskilt ”bra” fiber utan bara tagit en, vilken som helst. Signalen var bara uppe i BT Tower och vände, utan ytterligare ingrepp. De orange bollarna på kartan är mindre knutpunkter på vägen.



Bild: BT

Adastral Park är BTs stora utvecklingscentrum i England. Tornet i bilden är radiotornet med radiolänkar och satellitantenner. Centrumet är utrustat ungefär som Ciscos verkstäder i Diegem, 20 minuter utanför Bryssel (http://techworld.idg.se/2.2524/1.157952/solen-gr-aldrig-ned-nr-cisco-lser-problem)



Bild: BT

BTs stora nervcentrum i London kallas BT Tower, före detta Post Office Tower, är ett distributionstorn med ungefär samma funktion som Kaknästornet i Stockholm. Här kommer rekordfibern alltså bara upp och vänder.

Om man extrapolerar den hittills uppnådda kapaciteten i det smala våglängdsband som användes till hela det våglängdsfönster (erbiumfönstret) som tekniken medger, bör man kunna pressa in 25-26 Tbps i en fiber. Nu återstår att se om det även går att pressa detta igenom kablarna till Amerika.

Vad man kommer att inrikta sig på framöver är att studera bruset i kablarna och nyttja tätare modulering, att gå från dagens 16 QAM till kanske 32 QAM och öka kapaciteten ytterligare.

Just nu menar BT att man ligger före användarnas behov genom att installera 40- och 100 Gbps-kanaler, men eftersom trafiken växer med cirka 45% per år måste man hålla jämna steg med tillväxten utan att för den skull behöva byta ut all sin vanliga step-index-fiber.



Bild: BT

Här är journalistgruppen på labbet och får se rekorduppkopplingen igång. Det är Huaweis switchar OptiX OSN 9800 i bakgrunden som gör jobbet. Dem fick vi inte fotografera, men de är egentligen inget konstigt. De kan köpas på Alibaba.com av den som vill leka lite. Bild: BT.

Utrustning

Laserljuset sändes ut från, och togs emot med en vanlig Huawei-switch som man filat lite på kannorna på.

Här är en del av utrustningen som gjorde jobbet, en Huawei OptiX OSN 8800 hopkopplad med en 9800. OSN 9800 klarar hastigheter på över 20 Tbps på bakplanet och kan för närvarande utrustas med fibermoduler på 10-100 Gbps men kommer i framtiden att kunna utrustas med moduler på 400 Gbps till 1 Tbps.

Just när undertecknad besökte labbet var 3 terabit-försöket avklarat, men för vår skull hade man satt upp ett mindre försök med något lägre kapacitet. I våglängdsområdet mellan 1547,32 nm (kanal 24) och 1548.11 nm (kanal 25) hade man pressat in fyra smalare kanaler om 200 Gbps i vad man kallar för en superchannel. 800 Gbps är visserligen inte 3 Tbps, men det utfördes med samma packningstäthet som rekordförsöket och fungerade lika bra.