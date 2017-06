Isbrytaren Oden levererades av Götaverken Arendal varv till Sjöfartsverket 1989. Hon var det sista fartyg som byggdes innan Arendalsvarvet lades ned. Oden är bland värdens största icke-atomdrivna isbrytare. Hon är en massiv järnlady som ännu inte gått av för några hackor naturen har kunnat ställa upp i hennes väg.

Fartyget är 107,7 meter långt, 32 meter brett och med ett djupgående på 7-8,5 meter beroende på hur mycket man bunkrat och hur mycket krängningstankarna är fyllda, och väger 13.000 ton.

Fartyget är 39 meter högt och har två ordentliga tiotons kranar, en förlig och en akterlig, för att lyfta ombord forskningsutrustning, eller lyfta ut den på isen om det behövs. Däcken har plats för 40 tjugofotscontainrar.

Så här ser Oden ut bakifrån. Aktern är speciellt utformad för bogsering och den gummiklädda gropen i aktern är stället där det bogserade fartygets stäv ligger emot. Man vinschar in fartyget så det ligger emot, för att undvika kollisioner om farten skulle förändras under bogseringen. Åskådarna bakom det vita staketet befinner sig på forskarbostädernas balkong, under helikopterplattan.

En titt mot fören. På bryggan är man högt uppe. Vid Stadsgårdskajen är man nästan i gatunivå med Söders höjder. Det behövs om man ska kunna se långt och hitta nödställda fartyg och sprickor i isen. De svarta containrarna är laboratorier för forskare.

Vad gör Oden?

Tjong! Rakt på bara! Polarforskningssekretariatets Ulf Hedman får berätta om vad man har Oden till, utom att bryta is i Bottenhavet. Bild: Audrone Vodzinskaite.

Den arktisklassade Oden är konstruerad som en kombinerad eskortisbrytare och forskningsfartyg, som under vintern ägnar sig åt att hjälpa handelsfartyg i Bottenviken och Bottenhavet. Under åren har Oden uppgraderats och utrustas med avancerad vetenskaplig utrustning och för närvarande är fartyget en av de främsta forskningsplattformarna i polarhaven. Oden är mycket flexibel och kan förses med vetenskaplig utrustning, laboratorier i containrar, frysförvaring, seismisk utrustning och djupborrningsutrustning för geologiska undersökningar etc.

– Vi hade till exempel ett samarbete mellan Sekretariatet och National Science Foundation och åkte med forskare från Sydamerika, via Rosshavet till den amerikanska McMurdo-basen under den antarktiska sommartiden. Oden bröt upp en 20 sjömil lång kanal till forskningsstationen, så att de kunde få in sina fartyg med förnödenheter. Det var en fraktbåt och ett bränslefartyg som i sig själva inte är isbrytande. Men det fick vi sluta med när det blev en svår isvinter här i Sverige.

Oden bryter Sydpolens is till McMurdo-basen: http://www.youtube.com/watch?v=sD_fWaW4psI

Men Oden måste dra in pengar på sommaren också, när vi inte har någon is. Den 7 september 1991 blev Oden det första icke-atomdrivna fartyget att nå Nordpolen och Oden har varit vid Nordpolen fem gånger sedan dess.

Taktik för isbrytning

Problemet med isen i Arktis är at den är ”gammal” och har överlevt en eller flera somrar och växt till sig och blivit hård och stark. Den stora svårigheten med att arbeta i Arktis är att tampas med flerårsisen. Det är väldigt få båtar som klarar det, varav Oden är en och de ryska atomisbrytarna är andra. Dessutom finns två forskningsfartyg som klarar det, tyska Polarstern och amerikanska USCGC Healy.

– Taktiken beror lite på vad man vill åstadkomma. Ska man ta sig fram snabbt och lätt, som vid konvojkörning i Bottenviken kör man bara på. I övrigt gäller det att ta sig fram på snabbast och minst energikrävande sätt. Man letar efter sprickor och råkar och kan åka runt hinder och på så sätt hela tiden åka där det är lättast.

– Men när det kommer en och en halv meter is?

– Då åker man bara på. När den börjar bli tre meter tar det emot lite grann. Det som tar emot mest är isvallar som kan vara 10 meter djupa. Då kör man tills det tar stopp och sen bankar man sig igenom. Är det riktigt tjock is kommer man 20 meter åt gången. Det skakar lite ombord, men inte mer. Det är ungefär som att åka på en gammal dålig järnväg där man far i sidled och det skumpar.

Skulle vi behöva slå oss igenom en vall som är fem meter hög, så är det bara halva skrovets höjd. Den kommer inte ens över relingen. Då kör man på, trycker sig upp på den och förr eller senare brukar den falla ihop. Då backar man och får med sig lite av dess lossbrutna skräpet i form av en isgröt. Sen försöker man några gånger till och slår sig till sist igenom och därefter får man ny fart.

Ett sätt att hitta den enklaste vägen är att använda satellitbilder där man kan se om det är väldigt stora runda flak. Då kan man ana att det är gammal och tjock is och köra runt omkring. Radarn är också ett viktigt hjälpmedel. Man har provat olika radarer och nu hittat en sort som har särskilt bra programvara för att avläsa is. Ett tredje sätt är att ha en helikopter med sig som flyger före hela vägen. De flyger 20 nautiska mil före oss och lägger ut det bästa spåret. Helikopterns kurs ritas automatiskt i navigatorn och kan följas direkt. 20 nautiska mil är en bra sträcka, för efter längre tid har isen ändå flyttat sig och rekognosceringen måste göras om.

– Om isväggen är 20 meter hög?

– Det provar man inte för då går båten sönder

Isbrytningsfilm: http://www.youtube.com/watch?v=LhBUL0N4x2g

Radar, sonar och Fledermaus

Oden har omfattande utrustning både för röst- och datakommunikation och för att undersöka havet runt omkring sig, såväl över som under ytan.

Här är radarbilden vid Stadsgårdskajen. Det röda strax söder om mittpunkten är förstås Söders höjder och mitt föröver, åt vänster i bilden, ser du Gamla Stan. Den lilla klumpen rakt upp är Kastellholmen. Stävstrecket pekar på Slussen. Det finns ingen radarbild bakåt, för där står skorstenen och skymmer. (Se avsnittet om Monkey Island, nedan.) Det finns dock en särskild bakåtriktad radar, om man skulle behöva.

Inunder fartyget sitter bland annat flerstrålesonaren Kongsberg Maritime EM 122 (http://www.km.kongsberg.com/ks/web/nokbg0240.nsf/AllWeb/01FB0F22974EA50FC125715E002B2143). Den verkar vara en riktig tuffing. Bilden visar hur det såg ut när den monterades (Bild: Kongsberg). Det röda är den långa raden transducers (svängare) ingjutna i rött gummi, medan det gula är ett genomsläppligt isskydd som monteras dikt med skrovbotten, som är vit.

Här är elektroniken som hanterar sonarerna. Det är lite mer än vanliga ekolod. Flerstrålesonaren (multibeam sonar) har ett antal svängare och dito mottagare som kan arraykopplas och agera tillsammans, och rikta ljudstrålen hit och dit under vattnet, och på så sätt bygga upp en undervattenskarta.

Tillsammans med visualiseringsprogrammet Fledermaus blir det väldigt bra (Bild: Quality Positioning Services. http://www.qps.nl/display/fledermaus/main). Fledermaus kan rita en 3D-bild av havsbotten i realtid. Jämför med sonarbilderna i Visby-artikeln: http://www.idg.se/2.1085/1.567480.

Moderna flerstrålesonarer kan till och med se metanutsläpp från havsbotten: https://www.youtube.com/watch?v=z5VkFkW6J1M

Reklamfilm från Kongsberg: https://www.youtube.com/watch?v=xP60eZnqk0Q

Ritning

Som du ser är Oden mest uppbyggd av en mängd stora tankar, samt en väldigt kraftig stäv. Krängningstankarna och akter- och förpiktankarna kan fyllas med vatten för att luta (kränga) fartyget åt olika håll, för att få loss det om det fastnat i isen. Det är inga små mängder vatten i dessa tankar, utan det handlar om 400 kubikmeter vardera, som kan pumpas fram och tillbaka med kapaciteter kring 10 kubikmeter i sekunden. Till detta åtgår väldiga rör och pumpar och dito eleffekt. Se vidare nedan.

Vad tjockoljetankarna och dieseltankarna är till för, är kanske uppenbart. Färskvattentanken är inte heller så svår att förstå. Oden behöver inte bunkra färskvatten eftersom hon har osmotisk vattenrening ombord, med en kapacitet på 20 m³/dygn. Dessutom finns tankar för det avfall som blir kvar efter avloppsreningen, medan det renade avloppsvattnet släpps ut i havet.

Avsikten med en torrtank är inte att fylla något i den. Den ska öka flytkraften på fartyget och fungera som dubbelbotten.

Det finns betydligt flera tankar än så här, men det skulle inte vara pedagogiskt att visa dem alla.

Systemskiss

Systemskissen visar de allra viktigaste systemen ombord, och inte alls i sådan noggrannhet som besättningen kanske skulle önska. Måhända gnisslar sjöbussarna nu tänder, men något får man ge för pedagogiken.

Mitt i ritningen tronar huvudmaskinerna för framdriften och vid sidan om dessa visas hjälpmaskinerna, alltså de dieselmotorer som driver generatorerna och totalt alstrar 3,6 MW el. Strömmen används huvudsakligen till att driva de hundratals olika pumpmotorerna, för vatten, hydraulik och luft som finns ombord.

Propellerbladens anfallsvinkel ställs med en mekanism i propellerns nav, som manövreras med en inre stång mitt i propelleraxeln. Stången skjuts fram och tillbaka med en hydraulmekanism som rent fysiskt sitter mitt i växellådan. Anledningen till att man måste kunna ställa anfallsvinkeln är att motorerna går med konstant varv och att man vill kunna köra fartyget fort eller långsamt, eller baklänges, och det finns ingen backväxel.

Vattensmörjning längs fören behövs för att fartyget ska kunna glida upp på isen framför sig. I princip duschar man fartyget framtill så att det bildas en vattenfilm som det kan glida på. Pumpen för detta är stor som en småbil.

Låt oss nu titta närmare på de huvudsakliga funktionerna ombord och gå igenom dem i någorlunda logisk ordning. Det finns tusentals funktioner till, som tyvärr är helt omöjliga att få med i denna korta text.

Maskin

Den viktigaste funktionen är utan tvekan maskinerna för framdriften, de fyra åttacylindriga råoljemotorer som driver fartyget framåt. Det rör sig om finska maskiner, Wärtsilä-Sulzer ZA 40S som totalt lämnar 24.000 hästkrafter, eller 18 megawatt.

Maskinrummet är stort och rymligt med högt i tak. Det är väldigt ljust och rent. Den gröna anordningen till vänster är en av växellådorna, så motorerna finns till höger utanför bild.

Stående vid styrbords växellåda ser vi huvudmaskin 4 framför oss. Den vita skivan som sticker upp ur däcket är skyddet för svänghjulet.

Kom in i den mysiga lilla korridoren mellan två motorer. Bild: Audrone Vodzinskaite.

Ovanför det som var tak i förra bilden hittar vi cylindertopparna. Bränslerören kommer in nedifrån. Bild: Audrone Vodzinskaite.

Kolvarna i huvudmaskinen är inte direkt små. Här står en av dem på en pall, med en kolvring löst instucken i ett kolvringsspår.

Cylindertopparna är av samma gigantiska format och har fyra ventiler. Jämför med SJ-pallen inunder.



Bild: Audrone Vodzinskaite.

Det finns två växellådor (Vx) till vilka vardera två motorer är inkopplade. Motorerna behöver inte vara igång samtidigt och kan kopplas in och ur med slirkopplingar. Av de båda huvudmotorerna (HM) ser du bara en på bilden. Framför denna står skyddet för svänghjulet (S). Pilen vid (MA) visar var motoraxeln kommer in Däri finns också slirkopplingen. Ur den något större klumpen i mitten går propelleraxeln (PrA) ut och fortsätter akteröver.

För det mesta kör man bara med två motorer, men kan gå upp till tre om det skulle bli motigt, med en fjärde i reserv. Med fullt skaft förbrukar motorerna 90 m³ tjockolja per dygn, men normalt räcker de knappt 4000 m³ olja till 100 dygns drift.

Maskinrummet är så vackert att du får två panoramor också.



Bild: Audrone Vodzinskaite.

Det första panoramat är taget med en vanlig digitalkamera och visar gången mellan de båda paren huvudmotorer mitt fram.

Det andra panoramat är taget med en Gopro panoramakamera, så linjerna störtar lite mera. Du kan räkna huvudmaskinerna från vänster till höger, 1, 2, 3 och 4. Växellådorna finns i nedre högra och vänstra hörnen.

Propelleraxeln är en halvmeter i diameter. Här går den igenom ett vattentätt skott. Bild: Audrone Vodzinskaite.

Här går propelleraxeln ut genom skrovet och det brunaktiga är den packning som förhindrar att hela havet rusar in.

Det hela slutar i två fyrbladiga propellrar med fyra meters diameter. Propellrarna har ställbara blad och sitter inuti dysor som gör dem motståndskraftiga mot is. Men propellrarna är tåliga. De är som värdens största iskross, som kan förmodligen lyckliggöra tusen bartendrar på en sekund.

Kompressorrummet hyser huvudsakligen de två trycktankar (T) som används för att starta huvudmaskinerna (man använder inte startmotor utan blåser igång maskinerna). De trycksätts av de två kompressorerna (K). Dessutom finns en mindre Atlas Copco-kompressor för arbetsluft (A).

Kylvatten till huvudmaskinerna pumpas upp ur havet och trycks genom en plattvärmeväxlare och får rinna tillbaka i havet igen.

På andra sidan värmeväxlaren rinner kylvattnet från motorerna.

Rodermaskin