– Crowdfundare måste lägga ned den här "bygg den så kommer folket"-mentaliteten. Ingen kommer att nå din Kickstarter eller Indiegogo om de inte vet att den existerar, säger Howard Sherman på Crowdfundbuzz.

– Be vänner och familj att köpa produkten på lanseringsdagen, visa upp den för media i förväg under embargo så att artiklarna driver trafik under kampanjens första vecka, och bygg upp förväntningarna för lanseringen på sociala medier, säger Neil D'Souza som ligger bakom Kickstarter-hitten The Core.

8. Använd stretch goals – men de måste vara genomförbara

Att införa "stretch goals", utökade extramål, när kampanjen är finansierad är ett bra sätt att få in extra pengar. Men se till att de ligger i en rimlig prisklass – och att du kan leverera belöningarna! Det bästa sättet är att ha dina stretch goals uttänkta på förhand, och du behöver inte göra något galet. Att leverera produkten i en extra färg, eller med något fint tillbehör räcker gott.

– Kickstarter-kampanjer slutar inte när målet är uppnåt, så det är livsviktigt att vara förberedd på att överträffa sitt mål. Ha åtminstone ett stretch goal klart på förhand, då håller du dina investerares intresse vid liv efter att målet är nått, säger David Kiriakidis.

9. Arbetet är inte över bara för att kampanjen är slut

Fortsätt att uppdatera dina investerare och svara på alla frågor som kommer in via Kickstarters system. Sköter du dina kort rätt har du trogna kunder som gärna investerar nästa gång också.

– Investerarna uppskattar transparens. Vi är också extremt noga att svara på kommentarer och meddelanden, vilket investerarna också uppskattar. Till och med när vi får otrevliga eller negativa kommentarer håller vi oss professionella och positiva. Efter att kampanjen är över fortsätter vi att uppdatera investerarna åtminstone en gång i månaden för att hålla dem uppdaterade och intresserade, säger Anthony Pu, medgrundare till Mighty.

10 Fortsätt ta in pengar via Indiegogo Indemand

Indiegogos tjänst Indemand gör det möjligt att köpa in sig i crowdfunding-kampanjer efter att de har slutat. Ett bra sätt att ta tillvara på hajpen och låta de som missade kampanjen investera.

– Innan vi lanserade oss på Indemand fick vi flera meddelanden från kunder som undrade var de kunde köpa en Bagel eftersom de missade att donera på Kickstarter, säger Soohong Park, vd för Bagel Labs, som fortsatte att få in pengar långt efter att Kickstarter-kampanjen var över.