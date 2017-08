1. Använd booleska operatorer

Låt oss börja med det mest grundläggande, de booleska operatorerna. AND, OR och NOT är tre operatorer som hjälper oss att söka mer effektivt i alla slags databaser. Om du vill att sökresultatet ska innehålla två (eller fler) sökord, använd AND. Om det räcker om sökresultatet innehåller ett av dina sökbegrepp, välj då i stället OR. För att fitrera bort oönskade ord från sökresultatet använder du ett minustecken i sökrutan som du placerar precis före ordet (utan att använda ett mellanslag).

2. Hitta sökresultat på en viss webbplats

Är du på jakt efter information som ska ligga på en specifik webbplats, till exempel idg.se? Då kan du använda dig av site:idg.se som en del av sökningen. Om du vill hitta alla artiklar om elbilen Tesla på idg.se matar du alltså in: site:idg.se tesla i sökkfältet.

Läs också: Googles systerbolag söker 10 000 frivilliga för att skapa ”Google Maps för hälsa”

3. Överraskas av roliga faktauppgifter

Har du långtråkigt? Sök på "fun facts" och få förslag på ... just det, slumpvis utvalda faktauppgifter som kan underhålla och fascinera. Vi har bland annat lärt oss hur långt en varg kan vandra på en dag (upp till cirka fem mil).

Om du är inloggad på ditt Google-konto är det lätt gjort att stänga av funktionen Google instant.

4. Stäng av sökförslagen som visas medan du matar in text

Vill du undvika att se sökförslag medan du matar in text i sökrutan? Det går faktiskt att stänga av funktionen, som kallas Google Instant, genom att gå till Sökinställningarna (det kräver dock att du är inloggad på ditt Google-konto), se bild ovan. Det som är bra att känna till när det gäller Google Instant är nämligen att tjänsten är både platsberoende och dessutom utgår från din personliga sökhistorik.