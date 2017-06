It-jätten ska anlita omkring 50 välgörenhetsorganisationer och betala dem för att leta upp och flagga extremistiskt innehåll, istället för att förlita sig hela på datorer, skriver The Telegraph.

Andra åtgärder som Yotube vidtar är möjligheten att rikta omvänd propaganda mot potentiella IS-rekryter. Genom att omdirigera dem till anti-terroristinnehåll ska man istället försöka få dem att ändra sig.

Läs också: Så ska Facebook, Google och Microsoft ta hårdare tag för att motverka terrorism

Under våren har kritiska röster höjts just kring Googles hantering av annonsering kring terrorstämplat material. De tvingades be om ursäkt efter att en lång rad företag och annonsörer dragit tillbaka sina annonser, däribland BBC, McDonalds och L’Oreal. Vägen Google nu väljer tror ansvarige Kent Walker är en bra balans mellan yttrandefrihet och tillgång på information, utan att de lyfter fram extremt stötande innehåll.

Tillsammans med Facebook, Microsoft och Twitter jobbar de fyra it-bolagen på att fram ett internationellt forum. Där ska de kunna dela med sig av tekniska framsteg och stötta mindre bolag och plattformar för att hantera terrorism på internet.