Donald Trump och it-världen har inte varit de bästa av vänner sedan han tillträdde som president i januari. Nu vänder han sig till den privata sektorn för att få ner statens it-kostnader. Totalt kan det handla om besparingar på upp mot tusen miljarder kronor över tio år, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Vilket i svenska kronor motsvarar ungefär 8 700 miljarder kronor.

Till mötet som väntas äga rum under måndagen har det bjudits in ungefär 20 högt uppsatta chefer från landets ledande teknik- och it-företag. Tanken är att staten måste förbättra sin it, minska bedrägerierna och bli bättre på att utnyttja sin köpkraft. Men mötet sker också i en tid då Donald Trump och hans administration vill skära ner rejält på myndigheternas kostnader, dra ner på antalet anställda och ta bort lagstiftning. Därför ligger det också i it-företagens intresse att hitta samarbeten med myndigheterna, då de står inför en rad förändrade lagar och regler.

Företagsledare som väntas delta i teknikrådet är förutom Amazons och Apples vd:ar Alphabets styrelseordförande Eric Schmidt, John Doerr från riskkapitalbolaget Kleiner Perkins samt ansvariga från Microsoft, IBM, Mastercard, Intel, Qualcomm, Oracle och Adobe.