Under måndagen tog sig flertalet av cheferna för USA:s främsta it- och teknikföretag till Vita Huset för ett möte med president Donald Trump och hans stab. Efter den över fyra timmar långa sammankomsten stod det klart att listan över vad som ska göras är lång, och rådet har nu 90 dagar på sig att ta fram en plan, rapporterar The Guardian.

Deltog gjorde blanda andra Apples Tim Cook, Microsofts Satya Nadella och Amazons Jeff Bezos. Presidentens mål för myndigheternas digitala utveckling är höga, de ska bli ledande inom myndighets-it, på samma sätt som de leder utvecklingen inom så många andra områden sa han vid mötet.

Läs också: Trump i möte med it-eliten – vill ha hjälp att spara pengar

Hans förhoppning är att staten på tio år ska spara in tusen miljarder dollar, närmare 8 700 miljarder kronor. För att göra det krävs en på vissa håll rejäl uppdatering av rådande system. Inom Försvarsdepartementet används till exempel fortfarande åttatumsdisketter för att hantera gamla system. På andra håll hanteras e-post fortfarande i lokala servrar istället för i molnet. Närmare 1,6 miljoner varje månad till en kostnad av 20 dollar per användare.