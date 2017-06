I midsommartider är väderprognoserna ett ständigt orosmoln för nyblivna semesterfirare, då många inte vågar slappna av innan midsommarstången väl är klädd. Men i framtiden kan väderprognoserna vara så pass bra att det inte finns något skäl till oro, då de alltid tippar rätt.

Det hoppas i alla fall IBM:s väderbolag The Weather Company som nu ingått i ett samarbete med forskningsinstitutionerna University Corporation for Academic Research (UCAR) och the National Center for Atmospheric Research (NCAR), där målet är att ta fram bättre prognoser på ett globalt plan genom att förbättra de lokala. Det rapporterar Engadget.

