”5G ger stora möjligheter till vår rymdindustri där rymden och satelliter kan bli en väsentlig del av framtida generationers kommunikationsnätverk och tjänster, säger Magali Vassiere i ett uttalande som Engadget tagit del av.

I skrivande stund är mycket detaljer om det nya samarbet oklara, men med största sannolikhet kommer fler nyheter att släppas under konferensen Space and Satcom for 5G: European Transport and Connected Mobility som går av stapeln den 27 till 28 juni.