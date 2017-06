Om Elon Musks rymdorganisation Spacex ska lyckas med sina planer på att kolonisera Mars måste de först öka tempot rejält när det kommer till raketuppskjutningar, något som de i helgen visade att de klarade av genom att skjuta upp två raketer som sedan lyckades landa igen. Det skriver Cnet.

Första uppskjutningen skedde i fredags med en Falcon 9-raket som förde med sig en bulgarisk satellit upp i omloppsbana, och den andra uppskjutningen gick sedan av stapeln i söndags med en last bestående av 10 satelliter från företaget Iridium Communications.

Enligt Musk gick bägge resorna bra även om den första landningen blev lite skakig.

Att göra uppskjutningar så tätt inpå varandra är ett viktigt steg för Spacex som hoppas kunna skicka upp flera återanvändningsbara raketer med korta mellanrum i framtiden. Där raketerna ska klara av att släppa av sonder i jordens omloppsbana som sedan i gemensam trupp ska kunna resa mot Mars.

Rocket is extra toasty and hit the deck hard (used almost all of the emergency crush core), but otherwise good