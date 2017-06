Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som driver Cert-se har följt händelsen under natten och ska under förmiddagen sammanställa vad de hittills vet. Utöver redar- och hamnföretagen Maersk och APM Terminal har de inte fått in fler rapporter om att svenska företag skulle ha drabbats.

Wannacry riktade in sig på datorer som var dåligt uppdaterade. Petya däremot ser ut att ha riktat in sig på stora företag och deras nätverk, ett mönster som delvis förklaras av hur viruset spridet sig, skriver The Verge. När en dator infekterats använder viruset Windows nätverksvetkyg som till exempel Windows Management Instrumentation för att infektera andra datorer i samma nätverk.

Det är inte heller första gången Petya används just för att rikta in sig på stora företag. Enligt experter som nyhetssajten varit i kontakt med är företag i större utsträckning villiga att betala lösensumma för att inte produktionen ska störas alltför mycket. De skriver också att viruset kom i in datorerna via förfalskade uppdateringar.

Enligt Jonas Dellenvall är syftet med attacken avgörande för huruvida de skyldiga kommer att avslöjas eller inte. Är det ekonomiska intressen som ligger bakom attacken måste den digitala valutan ofta för eller senare omvandlas till fysisk.

– Att göra det utan att åka fast är en svår nöt för angriparna att knäcka. Men det bygger ju på att det är ekonomiska intressen som ligger bakom attacken. Är det andra intressen är det svårare, säger han.

I samband med Wannacry-attacken valde Micrsoft att skicka ut uppdateringar även till äldre operativsystem för att skydda användare och hindra en än större spridning.