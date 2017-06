Teslagrundaren Elon Musk gillar att ha många järn i elden och nöjer sig inte med att vara både el-bilstillverkare och rymdkolonisatör – nu rapporterar megaentreprenören på Twitter att han även är i tunnelgrävarbranschen då hans The Boring Company påbörjat sina borrningar i Los Angeles. Det skriver Engadget.

No longer waiting for Godot. It has begun boring and just completed the first segment of tunnel in LA.