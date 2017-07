Elbilstillverkaren Tesla levererade aningen mer än 22 000 fordon under det andra kvartalet, varav just över 12 000 av S-modellen och just över 10 000 X-SUV:ar.

Det kan ställas mot snittförväntan på aktiemarknaden om nära 23 000 leveranser, enligt Bloomberg News.

Enligt bolaget påverkades leveranserna under det senaste kvartalet negativt av batteriproduktionsstörningar.