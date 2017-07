Två avhuggna robothuvuden stå på hyllan, deras ögon är precis, som alltid, blanka och livlösa. Skalpen på den ena har plockats bort, så hjärnans kretskort ligger blottat.

Professor Mary-Anne Williams sitter vid skrivbordet mitt emot, under en rad med böcker om datavetenskap, om tyska filosofen Immanuel Kant, om logik och jämförande psykologi. Hon tittar ut genom glasspanelen, ut över Sydneys tekniska universitets, UTS, laboratorium för innovation och företagsforskning. Ett laboratorium som även går under namnet Magic Lab, som är fyllt av robotar i alla möjliga former och storlekar. Deras exoskelett i plast kommer i alla nyanser mellan beige och skinande vit.

Några av robotarna är rundögda och söta med färgade lampor för att lyfta fram deras funktioner. Andra är nakna och isärplockade och allt man ser är deras mekaniska inre. En robot har ett strypgrepp på en annan.

Williams hoppar upp från skrivbordet och skrattar.

– Jag är ledsen, men något fick PR2 att strypa en annan robot. Jag är säker på att de bara gjorde det för att fånga min uppmärksamhet, säger hon.

Forskarnas påhitt har en poäng, och en som de varit upptagna med att få fram. För att robotar fullt ut ska förstå sin nytta, måste de fånga vår uppmärksamhet och vinna vår sympati anser Mary-Anne Williams. Men för att göra det, måste de först utveckla en ny form av intelligens.

Utvecklingen inom artificiell intelligens har fram tills nu fokuserat på problemlösning. Från att förstå och vinna i brädspelet Go till att hitta mönster och förutsäga dödlighet utifrån röntgenbilder. Artificiell intelligens har överträffat sig själv när det kommer till att hitta lösningar för komplicerade uppgifter.

Men om intelligenta system är något som ska existera tillsammans med människor i den fysiska världen krävs att de också har andra egenskaper.

– De behöver emotionell intelligens, ett system som innebär att de är medvetna om sig själva och förstår att de påverkar andra. Andra aktörer, andra människor, andra robotar och annan teknik som kan känna av dem. De behöver också social intelligens, att de kan interagera, samarbeta och övertala människor att hjälpa dem med saker de inte klarar av på egen hand, säger hon.

Ta till exempel något så enkelt som en robot som delar ut brev och som varje dag tar posten från kontoret till de olika mottagarna. Tekniken finns i dag säger hon till australienska CIO, men robotens beteende passar sig inte riktigt alltid.

– Roboten har ett brev till dig och den levererar brevet till din arbetsplats, men passerar förbi din plats eftersom du just då är borta och dricker kaffe med en kollega. Om det var en riktig person skulle det inte vara så lätt att förstå varför du inte fick brevet. Det är inte så vänligt. En robot kan lösa problemet, men har ingen emotionell intelligens – den beter sig som en klassisk psykopat.