Under onsdagen kommer det att protesteras friskt runt om i världen och på internet under parollen Internet-Wide Day of Action to Save Net Neutrality, som är ett svar på den amerikanska telekommunikationsmyndigheten FCC:s planer på att slopa nätneutraliteten.

Totalt väntas tiotusentals personer och företag delta i protesterna, däribland stora aktörer som Amazon, Twitter och Greenpeace.

