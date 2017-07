Företag och organisationer försöker allt som oftast påverka politiker och allmänheten på så sätt att de gynnar deras verksamheter. Och Google är inget undantag visar en rapport från amerikanska organisationen Campaign for Accountability. Under de senaste åren ska internetjätten lagt miljoner på forskning i försök att påverka så väl den allmänna opinionen som lagstiftare, skriver The Guardian.

”Google använder sin otroliga rikedom och makt för att påverka lagstiftare på alla nivåer. Lagstiftare borde åtminstone vara medvetna om att påstådd fristående forskning de tar del av kan komma från Google”, skriver organisationen i sin rapport.

Läs också: Google plöjer ner miljoner på forskning för att påverka opinionen

Totalt ska det handla om 329 forskningsrapporter publicerade mellan 2005 och 2017. De kommer från forskare från ledande universitet som Oxford, Edinburgh, Stanford, Hardvard och Berlin School of Economics. Granskningen visar att vid hälften av de aktuella fallen var forskaren som tog fram rapporten direkt finansierad av Google. Resten av fallen handlar det om indirekt finansiering via grupper eller institutioner som får stöd av it-bolaget. Enligt uppgifter redovisade i granskningen fick författarna mellan 5 000 och 400 000 dollar av bolaget. Pengar som inte alltid redovisades varifrån de kom.