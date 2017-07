Men nu kan sagan om Ipod vara på väg mot sitt slut. För under torsdagen tog Apple bort modellerna Nano och Shuffle från sin officiella hemsida, och kort därefter bekräftade företaget att modellerna nu pensioneras. Det skriver IDG News.

Att modellerna försvinner är i sig inte så konstigt, då Nano lanserades redan 2005 och Shuffle 2010. Det senaste livstecknet från modellernas sida var för två år sedan då Apple lanserade dem i nya färgscheman. Dock betyder pensioneringen att Apple nu slimmat ned sitt utbud när det kommer till Ipods och enbart erbjuder en modell - Ipod Touch.

Då Apple kategoriserar försäljningen av sina mp3-spelare som ”andra produkter” i sina kvartalsrapporter är det svårt att uppskatta hur mycket försäljningen av mp3-spelarna gett företaget, eller hur många som sålts.

Under andra kvartalet i år drog Apple in 2,9 miljarder dollar tack vare försäljningen av ”andra produkter”, men den siffran kommer med största sannolikhet från de andra varor som också går under kategorin – som Apple TV och Apple watch.