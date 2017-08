Molnmarknaden är stekhet och konkurrensen knivskarp. Det blir exta tydligt när IBM nu går till domstol för att fördröja att deras tidigare cio Jeff Smith går över till Amazon, skriver The Register.

I ett klagomål som lämnats in till en domstol i New York skriver IBM att han hotar att bryta mot klausulen att inte ge sig in i konkurrerande verksamhet under ett år efter att han slutat.

IBM påstår också att Smith redan under sin tid på IBM avslöjat en del för Amazons vd Andrew Jass. Han anklagas även för att inte ha lämnat tillbaka presentationer av IBM:s molnstrategi.