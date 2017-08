Kapaciteten på ssd-lagring fortsätter att öka med stormkliv, och redan nästa år planerar Samsung att spränga en drömgräns med hela 128 TB på en 2,5-tums sas-disk, rapporterar Tom's Hardware.

För att kunna klämma in så mycket minne använder Samsung en ny typ av v-nand som kallas qlc. Bokstaven q står för kvadrupel, så det handlar alltså om att klämma in fyra bitar per cell.