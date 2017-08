En grupp forskare vid universitetet i Washington verkar ha blivit först i världen med att skapa konstgjorda dna-strängar som innehåller en slags skadlig kod, skriver MIT Technology Review Genom att skräddarsy hur de molekylära byggstenarna i dna, nukleotiderna, är placerade, kan forskarna skapa rader av kod som läses in av datorn. Under rätt förutsättningar skulle det gå att hacka en dator med mjukvara som läser in dna-strängar, menar forskarna. Men än är det en bra bit från att fungera i verkligheten.Forskarna har visserligen lyckats genomföra sådana attacker, men angreppsmetoden måste nog ses som högst konceptuell. De byggde själva in en sårbarhet i ett program som analyserar dna, och lyckades därefter genomföra en buffer overflow-attack genom att läsa in modifierade dna-strängar.När attacken gick i mål fick forskarna full kontroll över datorn som angreps. Men tekniken är allt annat än pålitlig, trots optimala förhållanden lyckades bara 37 procent av angreppen.Även om matchen var riggad verkar det finnas goda förutsättningar att slå till mot andra program som sysslar med dna-analys. I en genomlysning som forskarna gjorde hittade de tre verkliga buffer overflow-sårbarheter i andra vanliga dna-program.I sin rapport skriver forskarna att den här typen av attacker i framtiden skulle kunna genomföras genom att plantera de skadliga dna-strängarna i blod eller hår som angriparen vet ska analyseras.De är dock tydliga med att de inte ser något hot från den här typen av attacker i dagsläget. Men uppmanar samtidigt branschen att börja tänka på sin it-säkerhet.