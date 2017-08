Den flera tusen man starka publiken som samlats för att se på Dota 2-turneringen The International i lördags hade nog inte väntat sig det här. Under stort jubel steg fanfavoriten och tidigare världsmästaren Danil "Dendi" Ishutin in på scenen i Seattles Key Arena.Hans välmeriterade lag Na'vi hade visserligen misslyckats med att kvalificera sig till e-sportens just nu allra största turnering. Men nu var han ändå här för en uppvisningsmatch. Mot en usb-pinne.En AI som utvecklats av den Elon Musk-backade startupen OpenAI stod på menyn för en av Dota-scenens legendarer. Bolaget är kanske mest kända för sitt "snälla AI" som Elon Musk hoppas ska stoppa ett Terminator-scenarion.Men i dag visar de ingen nåd mot mänskligheten.– Kom igen, det är bara en bot, skojar en glad Dendi innan matchen.Fem minuter och en fullständigt förkrossande förlust senare ser han inte lika kaxig ut.– Den känns lite mänsklig, och lite som något annat, konstaterar Dendi efter nederlaget.OpenAI har låtit sin bot lära sig helt på egen hand. Den fick utmana en kopia av sig själv, helt utan kunskap om det komplexa och ationfyllda strategispel som är Dota 2.Sedan fick den dö. Och dö. Och dö. Boten besegrades av torn, neutrala djur i djungeln eller valde att helt enkelt stanna kvar i basen och vänta ut sitt öde. Den testade sig fram. I match, efter match, efter match – och den blev ständigt bättre. Efter två veckors konstant spelande är boten nu vassare än de absoluta toppnamnen i Dota 2.Än så länge har OpenAI fokuserat på att vinna i ett specifikt scenario (det finns över 100 spelbara karaktärer att bemästra) – och bara en mot en. Förutom Dendi har flera spelare i världsklass utmanat och förnedrats. Men målet är att ett lag om fem botar ska kunna utklassa fem mänskliga proffs i en vanlig tävlingsmatch.Det ska dessutom sägas att boten har sina svagheter. Efter uppvisningsmatchen fick publiken testa sina färdigheter, och när någon till slut knäckte mönstret fick OpenAI bita i gräset över 50 gånger, skriver besökare på Reddit Men företaget lovar att robotarna kommer att segra på allvar redan under 2018 års upplaga av The International.