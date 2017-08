I ett uttalande förklarar han att han uppmanar alla ledare att fördöma de högerextremas marsch och det våld som skett.

Nu lämnar även Intels vd Brian Krzanich ett av president Trumps råd, American Manufacruting Council, där företagsledare ska agera rådgivare till presidenten och hans administration.

Orsaken är händelserna i Charlottesville i lördags som resulterade i tre människors död och över 30 skadade i samband med den marsch som vitmaktrörelsen genomförde i helgen och som möttes av motdemonstrationer.

Intels vd ansluter sig till dem som anser att Donald Trump inte tillräckligt entydigt tagit avstånd från det högerextrema våldet och skriver i ett blogginlägg att han uppmanat alla ledare att "fördöma vitmaktanhängarna och deras likar som marscherade och utförde våldsdåd".

There should be no hesitation in condemning hate speech or white supremacy by name. #Intel asks all our countries leadership to do the same