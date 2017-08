Hackare har hittat ett sätt att kringgå antivirus och leverera skadlig kod via infekterade Powerpoint-dokument, visar en rapport från säkerhetsföretaget Trend Micro Attacken utnyttjar en välkänd sårbarhet (CVE-2017-0199), som tidigare använts för att sprida virus via infekterade .rtf-dokument. Men genom att använda Powerpoint kan den skadliga koden flyga under de flesta antivirusprograms radar, menar Trend Micro.Angreppet inleds via riktade bluffmejl som främst verkar ha gått till tillverkningsföretag. Hackarna har utgett sig för att arbeta för ett företag som tillverkar kablar och vill köpa komponenter. Med i mejlet finns en .ppsx-fil som sägs innehålla en beställning.Men om mottagaren öppnar filen visas bara ett tomt dokument med texten "CVE-2017-8570". Det är koden för en helt annan sårbarhet i Office-paketet, och det är lite oklart varför hackarna tycker det är så skoj. Hur som helst borde det vara en indikation på att något inte står riktigt rätt till.Samtidigt utnyttjar en sårbarhet i Office för att i det dolda sparka igång ett skript och ladda ned en trojan till datorn. Med hjälp av den kan hackarna bland annat logga vad som skrivs, slå på webbkameran eller ladda ned och installera virus.Redan i april släppte Microsoft en uppdatering som täppte till säkerhetshålet, så se till att ha Office-paketet i senaste version för att skydda dig mot attacken.