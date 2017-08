De stora teknikföretagen har valt att ta ställning efter den våldsamma helgen i amerikanska Charlottesville. Flera högerextrema grupper har stängts av från sociala medier, betaltjänster och webbhotell de senaste dagarna.

Säkerhetsföretaget Cloudflare säljer skydd mot överbelastningsattacker, och har värnat om en del ganska tveksamma sajter i historien. Men valde att avbryta avtalet med den nynazistiska sajten Daily Stormer som varit med och organiserat nazistdemonstrationerna i Charlottesville, varpå sajten snabbt sänktes av aktivister.

"I morse vaknade jag på fel sida och bestämde mig för att sparka ut dem från internet", skriver företagets vd Matthew Prince i ett internt mejl som Reuters tagit del av.

"Orsaken till att jag gjorde det är enkel: människorna bakom Daily Stormer är rövhål och jag har fått nog av dem", skriver han.

Sajten har sedan försökt få domäntjänster från både Godaddy och Google men fort blivit utsparkad.

Igår följde Twitter och Linkedin i samma fotspår och spärrade Daily Stormers konton, samtidigt som Facebook stängt ned både grupper och Instagram-konton för liknande organisationer.

"Det finns ingen plats för hat i vår gemenskap", skriver Facebooks grundare Mark Zuckerberg i ett inlägg, där han bedyrar att företaget gör allt för att stänga ned poster som uppmanar till våld, hatbrott eller terrorism.

Apple och Paypal har också dragit sitt strå till stacken genom att stänga ned Apple Pay för sajter som säljer kläder med vit makt-budskap eller gör insamlingar till stöd för högerextrema grupper.

After extensive convos w/ @ColorOfChange - @PayPal will stop processing payments for a set of hate groups & leaders https://t.co/SMCuYQzpAi