Beskedet att nästa säsong av Game of Thrones inte har premiär förrän 2019 har lett till massorg bland tittarna. Tänk dig då hur det känns för de som följt George R.R. Martins bokserie ”Sagan om is och eld”, som tv-serien bygger på.

Den femte boken, ”Drakarnas dans”, kom ut 2011, samma år som Game of Thrones hade premiär på tv. Sedan dess har G.R.R. gång på gång lovat att uppföljaren ”The Winds of Winter” är på väg, bara för att återigen skriva ett långt blogginlägg om varför han missat sin deadline (han verkar ha ägnat sin tid åt att skriva serietidningar, rita modellfigurer och odla skägg). Men nu finns det åter hopp.

Fast det är inte författaren som skrivit den här uppföljaren. Istället har utvecklaren Zack Thoutt matat ett artificiellt neuronnät – en slags avancerad, självlärande algoritm – med fantasyeposet och fått datorn att börja spotta ut sin egen version av ”The Winds of Winter”, skriver Motherboard.

Det är kanske inte perfekt. AI:n har haft i uppgift att både lära sig engelska, G.R.R. Martins mustiga språk samt generera en ny berättelse baserad på röriga Westeros. Det är knappt att en mänsklig läsare kommer ihåg vem som dött och vilka som är släkt, så det är ett ordentligt arbete.

Läs också: Google värvar Facebooks 21-åriga underbarn – får en nyckelroll

Resultatet är helt klart läsbart, och andas lite Game of Thrones. Men det är aningen rörigt.

– Det är självfallet inte perfekt. [AI:n] bygger inte långa berättelser och grammatiken är inte perfekt. Men nätverket lyckades grunderna i det engelska språket och strukturen i George R.R. Martins unika stil, säger Zack Thoutt till Motherboard.

Så vad skrev datorn egentligen? Nu blir det spoilers!

Även om Zack Thoutts uppföljare har sina brister rent språkligt har hans AI hittat bjudit på mycket mer intressanta överraskningar än vad tv-seriens manusförfattare kunnat skramla ihop.

Vad sägs till exempel om att Varys mördar Daenerys?

Varys poisoned Daenerys and another of the dead men. As he woke, it was a peaceful song, and now the low and the dawn was breaking up and there no smaller, robar the broken bones.

Och att Jaime får nog och mördar Cersei.

Jaime killed Cersei and was cold and full of words, and Jon thought he was the wolf now, and white harbor... Something about the day made the butt of her grow from the hem, half the white dogs running between two of Hizdahr’s arms.

Självfallet får Jon Snow rida drake.

Jon rode the dragons in a steep circle, buried fingers in the sand and there a burnt slope. “With a man should leave us clean, wench,” he said.

En annan spännande detalj är att Qyburn, den läskiga ex-maestern som återupplivade The Mountain, verkar ha planer på att göra en zombiekrigare även av Robb Stark! Eller att han åtminstone har gömt dennes kropp i ett hemligt fack under golvet.

“Aye,” Qyburn came unhappily. He offered a grim angry feeling clutched at the soft swell of her face, white and cracked and rose and down with Robb beneath the floor.

Läs också: Går det ens att stoppa mördar-robotarna?