För två år sedan tog polisen i The Big Apple ett stort steg in i 21:a århundradet. Det sade borgmästaren Bill de Blasio då i alla fall. 36 000 Windows-telefoner från Nokia köptes in och har sedan dess delats ut till poliskåren, NYPD.

Problemet är bara att de i dag är helt obrukbara – de går inte längre att uppgradera, skriver New York Post.

Hur blev det så här? Ja, framför allt har Microsoft stängt ner supporten för det operativsystem som körs i Nokia-telefonerna.

Därför är planen att nu istället att köpa in sprillans nya Iphone-telefoner. Och det bara några månader efter att de sista poliserna fått den nu värdelösa telefonen i sina händer. Totalt kostade de 36 000 telefonerna staden 160 miljoner dollar, motsvarande 1,27 miljarder kronor.