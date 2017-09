Skriver du ofta in samma textavsnitt i dina dokument? Google Docs har faktiskt en funktion som låter dig slippa detta. Öppna ett dokument och välj Verktyg -> Inställningar. Bocka sedan för Automatisk ersättning, om det inte redan är aktiverat. Här kan du lägga till en förkortning som sedan automatiskt ersätts med valfritt, längre textstycke i dina dokument.

Om du använder rättstavningsfunktionen i Google Docs har du säkert märkt att det är många ord som inte finns i den inbyggda ordboken. Lägg till egna ord som du ofta använder genom att gå till Verktyg -> Personlig ordlista för att underlätta vid kommande stavningskontroller.

4. Dela ditt dokument med andra användare

En av de stora fördelarna med att jobba i molnet är att det är lätt gjort att samarbeta med andra kring innehållet i ett dokument. Praktiskt, visst, men den här möjligheten innebär också en risk för att man inte har full koll på vilka förändringar andra användare utför. Om du vill vara säker på att en viss kollega har koll på dina tillägg kan du tagga personen i fråga så att de får en notifiering via e-post. Gör så här: gå till Infoga -> Kommentera och tryck på plussymbolen. Nu kan du mata in kollegans e-postadress och skriva in din kommentar.