Dongeln drivs av en Raspberry Pi Zero W ihopkopplad med ett 4G-modem, en gps-modul och ett antal sensorer. Sedan går det att koppla in andra smarta prylar via hdmi, usb, gpio, wifi eller Bluetooth. Är det inte nog med kräm i en Pi Zero går det att koppla in en Pi 3 via en adapter.

Sedan är det dags att plocka fram sin inre fixare och börja lägga till funktioner. Autopi har både lite enklare förslag som att sätta upp skärm med realtidsinformation om bilen eller bygga ett mediacenter, till lite mer avancerade grejer som att sätta in röststyrning eller bygga en egen backsensor.

Det speglar både styrkan och svagheten i Autopi. Det är knappast någon lösning för den som vill ha en smart bil utan att lägga ned något jobb, men för någon som vill koda smarta funktioner och bygga in nya sensorer verkar plattformen kunna bli en guldgruva.