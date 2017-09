I en teoretisk avhandling, On the rheology of cats, resonerar han kring huruvida en katt – rent tekniskt – kan ses som både flytande och fast samtidigt. En tanke han baserar på deras förmåga att på det mest märkliga sätt få plats i alla möjliga skrymslen, vrår och behållare. Reologi är alltså läran om hur materias deformation och flytegenskaper.

Han slutsats är att det krävs mycket mer forskning för att svara på frågan, men att katter är bra modell att använda för reologisk forskning. Inga katter ska ha kommit till skada i hans studie.

Byt snarkningar mot didgeridoo och somna sött

Musik förenar över kulturer och över landsgränser. Kanske är det därför inte så konstigt att det är en studie om didgeridoo inverkan som tar hem årets fredspris. Forskargruppen, med medlemmar från Schweiz, Kanada, Nederländerna och USA, har tittat närmare på instrumentets effekt på snarkning och sömnapné (andningsuppehåll). Och tydligen har regelbundet spelande effekt och skulle kunna fungera som en alternativ behandlingsmetod och ger bättre sömnkvalitet.

Deltagarna i försöksgruppen spelade didgeridoo 5,9 dagar i veckan. Instrumentet är ett traditionellt blåsinstrument använt av aboriginer och är enkelt sagt ett långt trärör som man blåser i. Jämfört med kontrollgruppen sov träblåsarna betydligt bättre.

Vad exakt som gör att de får fredspriset är oklart. Bra sömn är visserligen en förutsättning för goda förhandlingar och bra humör. Sen kan man hoppas att eventuella partners inte störs mer av didgeriodoon än snarkningarna.

Kela med en krokodil om du vill satsa högt på casinot

Att hålla i en saltvattenkrokodil påverkar tydligen människor vilja att satsa i spel. Det har Matthew Rockloff och Nancy Green kommit fram till och får därför IG Nobelpriset i ekonomi.

En grupp turister fick spela ett elektroniskt casinospel. Några av dem fick innan de satte sig vid datorn hålla i en krokodil. Det visade sig att krokodilen påverkade deras spelbeteende, hur högt de satsade och hur många gånger de försökte. Särskilt tydligt var det bland de personer om sågs som riskspelare. Och det ska väl tilläggas att det kanske inte var just krokodilen som var den avgörande faktorn, utan ruset.

Små kastruller har också öron men storkoksgrytor har ännu större

Många är nog de som undrat, är det verkligen så att äldre män har större öron. Och slutar de verkligen inte att växa? Det har James Heathcote försökt gå till botten med och tilldelas därför IG-Nobelpriset i anatomi.

I grottan bör honorna på sperma

Tre forskare från Japan, Brasilien och Schweiz har undersökt grottinsekter och hittat intressanta fynd. Vad forskarna såg här var att honorna hade välutvecklade penisar, medan hanarna saknade organ för spermaproduktion. Troligen har utvecklingen drivits på av ett omvänt sexuellt urval där honorna konkurrerat om sperma, skriver forskarna. För detta fynd tilldelas det årets biologipris.