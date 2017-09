Samarbetsverktyget Slack har via utvecklare och it-avdelningar tagit sig in på allt fler arbetsplatser. Bort med e-post, in med trådar och kanaler. Sedan Slack dessutom öppnat dörren för tredjepartsappar, har intresset ökat än mer. Idag finns det en uppsjö tillägg att bygga på med. Computer World har listat tio av de bästa.

Trello

Trello är, enkelt uttryckt, en slags anslagstavla för projektplanering. Användarna kan dela projekt med andra och få återkoppling i realtid allt eftersom. Det går att lägga till uppgifter, lägga till kommentarer och meddelanden direkt via Slack. Spåra projekt, se kalendern, lägga till detaljer. Dock krävs det en premiumversion av tjänsten för att integrera med Slack, vilket går på 10 dollar per användare och månad.

To-Do Bot

Uppföljningsmejl är en klassiker i kontorssvängen. Vem skulle egentligen göra vad och när? I en mejlfri värld finns det andra lösningar. To-Do Bot är en sådan. Botten gör att det snabbt går att skicka uppgifter direkt till en viss persons att-göra-lista eller till en grupp. När en uppgift dyker upp på ett möte, bara skriv ett Slackmeddelande med kommandot /todo följt av användarens namn, arbetsuppgiften och när den ska vara klar så dyker det upp i listan på en gång.

Workingon

Som projektledare eller ansvarig chef är det viktigt att hålla koll på hur det går i pågående processer. Men vem vill vara Storebror? Workingon låter användaren spåra utvecklingen utan att lägga ner för mycket tid och energi. Medlemmarna i en arbetsgrupp kan löpande lägga upp uppdateringar med kommandot /on, så kommer de automatiskt till rätt kanal. På så sätt hålls alla uppdaterade, och förhoppningsvis flyter samarbetet på smärtfritt. Det finns en gratisversion av appen, och prenumerationerna börjar på fyra dollar per användare och månad.

Google+ Hangouts

Är du en flitig användare av Googles Hangouts för röst- och videosamtal? Då kan du ta med dig den appen till Slack och öppna ett möte rakt in i en kanal. En länk tar användaren direkt till en Hangout-session men tillhörande Slack-panel. Därifrån kan man styra mötet och bjuda in fler deltagare.

Simple Poll