Amazon kommer att släppa ett par smarta glasögon med röstassistenten Alexa ombord. Det skriver The Verge som hänvisar till uppgifter från Financial Times.

Enligt Financial Times källa kommer Amazons glasögon inte att ha skärmar eller kamera, utan påminna om vanliga glasögon. För att bäraren ska kunna höra Alexa används en teknik som kallas benledning ("bone-conduction"), där ljudet skickas som vibrationer via skallbenen in till innerörat.

Samma källa säger att Amazon är på väg att utöka sin Echo-serie med en smart övervakningskamera. "En eller båda" av produkterna kan komma att lanseras under 2017.