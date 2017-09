1. Köp en EMM-lösning och spara in pengar på hårdvara

Anställda byter jobb. Och emellanåt händer det att mobiltelefonen också gör det, i samma veva. Eller surfplattan. Ibland båda två. En EMM-lösning (enterprise mobility management) håller koll på hårdvaran åt dig. Du får enkelt koll på vem som har vilken enhet och kan dessutom låsa hårdvara mot företaget. En telefon eller surfplatta går inte att avregistrera från er kontroll och miljö. EMM-lösningen gör det möjligt att återanvända hårdvara som fortfarande är fullt brukar, och enheterna bli oattraktiva att försnilla.

2. Skaffa VPP/BSP (volymlicensprogram för appar) och spara pengar på appinköp och administration

Detsamma som ovan gäller såklart även för de inköpta appar som finns på hårdvaran. Istället för att varje ny medarbetare ska köpa och skicka in kvittot för samma app kan de ta över befintliga applicenser. När en medarbetare slutar plockas enkelt licensen tillbaka och tilldelas någon annan. Ett inskickat kvitto för en sjukronorsapp som ska administreras och återbetalas av en administratör på löneavdelningen kostar inte längre sju kronor – det är plötsligt väldigt dyrt. Än så länge finns volymlicensprogram bara för IOS, Mac OS och Windows 10-enheter i Sverige, men Googles variant finns redan tillgänglig på andra sidan Atlanten och kommer säkerligen med tiden lanseras även för oss européer. Appframtiden är ljus.

3. Effektivisera supporten med remote support-verktyg

Tid är pengar. I en it-utopi anställs en medarbetare och kommer igång med såväl laptop som telefon utan att behöva kontakta support. Under sin tid som anställd presenteras medarbetaren kontinuerligt för fräscha uppdateringar och funktioner. Ingen av dessa kräver att användaren behöver svänga förbi it-avdelningen och skrika så det stänker saliv över någons höj- och sänkbara skrivbord. Och den där ödesdigra dagen då något faktiskt är trasigt får användaren hjälp snabbt, bekvämt och remote.

Läs också: Lär av Spotify för att lyckas med it-driften

Med en bra manageringslösning får medarbetaren till exempel sin mejl och åtkomst till crm-appen automatiskt konfigurerad utan att behöva knappa själv eller ens kontakta någon, uppdateringar kan i bakgrunden enkelt tryckas ut utan att de stör och support kan felsöka och managera remote.

Det här är en artikel från Expert Network

4. Certifikatbaserad autentisering – här finns stora pengar att spara

Om man jämför att över en dålig telefonlinje hjälpa en användare med låg it-mognad att konfigurera ett Exchange-konto, med att via en knapptryckning automatiskt skicka ut e-postkonfigurationen med certifikatsbaserad autentisering, så slits 100 procent mindre hår hos supportpersonal och administratörer. Certifikatbaserad autentisering för mejl, appar och webbinloggningar är en win-win för både slutanvändaren och it. Varje minut som användaren kan utföra arbetsuppgifter istället för att utelåst från Active Directory sitta i telefon till it är pengar. Tid som it spenderar på proaktivitet istället för onödig felsökning är pengar. Dessutom är det betydligt säkrare än användarnas lösenordsklassiker ”Sommar2017!” eller ”AIK123”. Bara skaffa det! Nu!

5. Kom ihåg att ett system (så klart) är billigare än flera

Ett assetsystem. En dokumentåtkomstlösning för mobila enheter. Ett konfigsystem för pc. Och ett för Mac-datorer ... hur gör vi med Android? Och var det inte någon som lade in en feature request om single sign-on? Bara att säga allt det låter dyrt. Många moderna lösningar på marknaden erbjuder UEM, Unified Endpoint Management. Hantering av rubbet, som man säger på svenska. Asset, hantering, autentisering och allt som är coolt. Välj ett sådant.

6. Betala ingen straffavgift för GDPR-brott (en potentiell storkova!)

Jag tänker inte ens introducera eller sammanfatta GDPR. Du som läser detta har precis som alla andra redan svettats över detta så pass länge att presentationsfasen är över. Betyder det att du kommer undan eventuella straffavgifter för oklar information som lagras på smartphones och surfplattor från och med maj 2018? Sorry. Se till att du har koll på de mobila enheterna och deras data till dess. Även här är just en EMM-lösning din riddare på en skinande vit GDPR-häst.