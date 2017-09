Skype for Business ska fasas ut och Microsoft ska utveckla sitt eget programmeringsspråk för kvantdatorer de två ämnen som dominerade första dagen av Ignite. Men för Microsofts företagskunder kom en uppsjö av nyheter från mässan.

En ny marknad för Windows 10 S

Under mässan visade Microsoft upp en kvartett nya och billiga laptops med Windows 10 S ombord från partnerföretag. Acer, HP och Lenovo kommer alla att släppa enklare 10 S-datorer under de närmaste månaderna. Samtliga kostar under 350 dollar.

Fyra nya partnerdatorer med Windows 10 S, och fler är på gång. Bild: Microsoft.

Till skillnad från Surface Laptop blir tredjepartsdatorerna direkta konkurrenter till Googles Chromebooks. Men Microsoft skjuter också in sig mot en helt ny marknad.

När Windows 10 S lanserades talades det varmt om operativsystemet som ett billigt alternativ för skolor. Nu är det vad Microsoft refererar till som "firstline workers" som är målet. Det handlar om personal som jobbar i kundnära miljöer, som vid servicediskar eller i butiker.

Samtidigt släpps också en ny prenumerationsmodell av Windows 365 (den nya paketlösningen för Office, Windows och Microsoft säkerhetslösning i ett paket) för kundgruppen. Den kommer med nya applikationen Staffhub för schemaläggning, dokumentdelning och notishantering.

Ett trevande samarbete mellan Linkedin och Office 365

Microsoft lade en imponerande hög miljarder på att köpa Linkedin, men har än så länge varit försiktiga med att korsbefrukta sina produkter. Men nu ska det sociala karriärnätverket sakta integreras i Office 365 – med betoning på sakta.

Profilkorten i Offie 365 kommer att börja hämta data från Linkedin så det blir lättare att få reda på mer om den du kommunicerar eller samarbetar med, rapporterar Techcrunch. Även säljstödet i Dynamics 365 kommer också att få liknande funktioner inom kort.

SQL Server får Linux-stöd

En nyhet som tog många på sängen i våras var att SQL Server efter nästan 30 år på banan har SQL Server till sist ska landa på Linux. Och nu är det här, skriver Venturebeat.