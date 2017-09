– Barn som växer upp i dag kommer aldrig att veta att det funnits en tid då de inte kunde prata med sitt hus, hävdade David Limp, boss över Amazons Echo-serie, under företagets event i Seattle i natt.

Amazons smarta högtalare Echo, med röstassistenten Alexa ombord, blev en hit när den släpptes i USA för tre år sedan. Den har enligt Amazon sålts i "tiotals miljoner" exemplar, och i dag ska över 5 000 personer jobba med utvecklingen av serien.

Samtidigt har serien sakta fyllts på med fler produkter, men själva basenheten Echo har varit sig lik – till igår.

Under en presskonferens visade Amazon upp en rad nytillskott i Echo-familjen. En mindre och billigare version av Echo. Den lyxigare varianten Echo Plus med fler funktioner. Och så flera kringprodukter som boxen Fire TV, surfplattan Fire HD och väckarklockan Echo Spot. Jo, och så meddelade Amazon att BMW kommer att bygga in Alexa i sina bilar från och med nästa år.

Den som köper in sig i Echo-serien kommer snart att vara omgiven av Amazons talande – och tyst lyssnande – produkter från tidig morgon, via jobbpendlingen och ända in i kaklet.

Därmed börjar också Amazons plan för Echo bli allt tydligare. De överöser marknaden med nya enheter där var och en fyller sin egen nischade funktion för att få in dem på så många platser som möjligt. Samtidigt håller nätjätten en pressad prislapp för att så många som möjligt ska ha möjlighet till Alexa som sällskap.