Spacex långsiktiga plan är att fokusera all kraft och alla sina resurser på att kolonisera Mars, det berättade företagets vd Elon Musk under International Astronautical Congress i australiensiska Adelaide. Det rapporterar Techcrunch.

Målet är att skapa en permanent självförsörjande koloni på vår grannplanet, och resan inleds 2022 då Spacex ska landa två lastfarkoster på Mars. Två år senare ska de första bemannade raketerna landa.

– Framtiden är oändligt mycket mer spännande och intressant om vi är en rymdresande art än om vi inte är det. Det här handlar om att tro på framtiden och att tro att framtiden blir bättre än det förflutna, proklamerade Elon Musk från scenen.

Spacex visar sedan upp planerna på hur en rymdkoloni ska växa upp på Mars röda yta.

Supporting the creation of a permanent, self-sustaining human presence on Mars. https://t.co/kCtBLPbSg8 pic.twitter.com/ra6hKsrOcG