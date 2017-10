Kaffebryggaren gick sönder i morse och du har lagt hela förmiddagen på att söka efter en ersättare. Grattis, ditt flöde är nu fyllt av annonser för kaffebryggare den närmaste veckan. Känner du igen dig?

Genom att övervaka dina surfvanor via exempelvis kakor försöker annonsnätverken kartlägga dig, och gissa vad du vill köpa härnäst. Det är ett väldokumenterat fenomen, men något som länge flugit under radarn är att din mejlkorg används på samma sätt.

En grupp forskare vid Princeton university har gjort en studie över hur företag använder nyhetsbrev för att spåra dig och sälja din personliga information vidare.

"Vi visar att något så enkelt som att öppna mejl kan vara en integritetsmässig fallgrop för den som är oförsiktig", inleder forskarna sin rapport som fått titeln "I never signed up for this".

Gruppen har skrivit upp sig på tusentals mejllistor och analyserat drygt 12 600 mejl från över 900 sajter. De vill inte dra några generella slutsatser om hur vanligt det är med spårningsverktyg i mejl, men konstaterar att 70 procent av alla mejl de analyserat innehöll någon slags spårningsverktyg.

Hur fungerar det?

När du öppnar ett mejl hämtar mejlklienten hem allt innehåll i brevet. Nyhetsbrev innehåller ofta gott om bilder och andra resurser som hämtas från en tredje part, och det är de som kan användas till att identifiera dig.

Ofta handlar det om pyttesmå, blanka bilder. Bara en vit pixel som du inte lägger märke till. När du öppnar brevet skickar din mejlklient en fråga till servern där bilden ligger, och i den förfrågan går det att bädda in exempelvis din mejladress.