Den interna databasen ska ha använts för att hålla reda på kända buggar och sårbarheter i Microsofts mjukvara, däribland Windows. Flera av buggarna ska vid senare tillfällen använts i hackerattacker.

Dataintrånget upptäcktes för fyra år sedan, men först nu vet vi hur allvarligt det var. Fem tidigare Microsoft-anställda som Reuters intervjuat anonymt kan alla bekräfta vad som hände.

Eftersom databasen användes för att spara information om buggar som inte åtgärdats ännu, skulle den kunna vara en guldgruva för hackare. Någon som fått åtkomst till databasen skulle exempelvis kunna utnyttja uppgifterna för att genomföra attacker innan säkerhetshålen åtgärdats.

– Skurkar med tillgång till den informationen skulle bokstavligt talat få en huvudnyckel till hundratals miljoner datorer världen över, säger Eric Rosenbach som var chef för USA:s cyberförsvar när intrånget inträffade till Reuters.

Både Eric Rosenbach och andra chefer inom Pentagon säger till Reuters att de inte kände till dataintrånget hos Microsoft förrän nyhetsbyrån kontaktade dem.

Dataintrånget har tillskrivits en välrenomerad hackergrupp som verkar under namnen Morpho, Butterfly och Wild Neutron. Under 2013 använde sig gruppen av sårbarheter i Java för att ta sig in på flera stora teknikföretag, bland annat Apple, Facebook och Twitter.